Белорусский рубль резко сдал к основным валютам

Белорусский рубль резко сдал к основным валютам1
- 4.08.2026, 13:41
Курс евро вырос более чем на две копейки.
Во вторник, 4 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар вырос на 0,53%, а евро – на 0,69%. Российский рубль при этом подешевел.
Итоги торгов 4 августа выглядят так:
1 доллар – 2,9236 рубля (+0,53%, или +1,55 копейки);
1 евро – 3,3675 рубля (+0,69%, или +2,32 копейки);
100 российских рублей – 3,6440 рубля (-0,31%, или -1,13 копейки);
10 китайских юаней – 4,3524 рубля (+0,67%, или +2,90 копейки).
Таким образом, белорусский рубль укрепился только к российской валюте. Наиболее заметно за день вырос евро.