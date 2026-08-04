Белорусский рубль резко сдал к основным валютам 1 4.08.2026, 13:41

Курс евро вырос более чем на две копейки.

Во вторник, 4 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар вырос на 0,53%, а евро – на 0,69%. Российский рубль при этом подешевел.

Итоги торгов 4 августа выглядят так:

1 доллар – 2,9236 рубля (+0,53%, или +1,55 копейки);

1 евро – 3,3675 рубля (+0,69%, или +2,32 копейки);

100 российских рублей – 3,6440 рубля (-0,31%, или -1,13 копейки);

10 китайских юаней – 4,3524 рубля (+0,67%, или +2,90 копейки).

Таким образом, белорусский рубль укрепился только к российской валюте. Наиболее заметно за день вырос евро.

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