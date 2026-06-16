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ЧМ по футболу: четыре ничьи за один день

  • 16.06.2026, 8:38
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ЧМ по футболу: четыре ничьи за один день
Фото: Getty Images

Редкая ситуация.

На чемпионате мира по футболу 2026 года в группах G и H после первых матчей сложилась редкая ситуация — все сборные имеют одинаковое количество очков.

В группе H Саудовская Аравия и Уругвай сыграли вничью 1:1. Саудовцы открыли счет на 41-й минуте: Абдулелах Аль-Амри первым успел на добивание после сейва Фернандо Муслеры. Однако на 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет и принес уругвайцам ничью.

После того как Испания неожиданно не смогла обыграть Кабо-Верде (0:0), все четыре команды группы завершили стартовый тур с одним очком.

В группе G Иран и Новая Зеландия выдали результативный матч, завершившийся со счетом 2:2. Новозеландцы дважды выходили вперед благодаря дублю Элайджи Джаста, однако иранская сборная оба раза отыгрывалась. Голы в составе Ирана записали на свой счет Рамин Резаян и Мохаммад Мохеби.

Для Новой Зеландии этот результат оказался особенно досадным: команда по-прежнему остается без побед в истории своих выступлений на чемпионатах мира.

Еще одна ничья была зафиксирована в матче Египта и Бельгии. Египтяне повели на 20-й минуте после точного дальнего удара Эмама Ашура, однако после перерыва бельгийцы восстановили равновесие благодаря автоголу Мохамеда Хани. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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