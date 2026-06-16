закрыть
16 июня 2026, вторник, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте водитель маршрутки вез пассажиров, листая TikTok

  • 16.06.2026, 11:15
В Бресте водитель маршрутки вез пассажиров, листая TikTok
иллюстративное фото

Нарушение снял на видео один из пассажиров.

В Бресте водитель маршрутного такси во время движения листал ленту TikTok. Один из пассажиров снял нарушение на видео и опубликовал в соцсети. После этого маршрутчика нашли и наказали, сообщили в ГАИ.

В ролике видно, как водитель маршрутки прямо во время поездки убирает руку с руля, чтобы пролистать видео на мобильном телефоне, который установлен рядом.

ГАИ установила нарушителя. Им оказался 35-летний брестчанин. Мужчина привлечен к административной ответственности.

Напомним, за использование мобильного телефона во время движения грозит до двух базовых величин (90 рублей) штрафа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер