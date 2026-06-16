В Бресте водитель маршрутки вез пассажиров, листая TikTok
- 16.06.2026, 11:15
Нарушение снял на видео один из пассажиров.
В Бресте водитель маршрутного такси во время движения листал ленту TikTok. Один из пассажиров снял нарушение на видео и опубликовал в соцсети. После этого маршрутчика нашли и наказали, сообщили в ГАИ.
В ролике видно, как водитель маршрутки прямо во время поездки убирает руку с руля, чтобы пролистать видео на мобильном телефоне, который установлен рядом.
ГАИ установила нарушителя. Им оказался 35-летний брестчанин. Мужчина привлечен к административной ответственности.
Напомним, за использование мобильного телефона во время движения грозит до двух базовых величин (90 рублей) штрафа.