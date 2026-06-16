В Бресте водитель маршрутки вез пассажиров, листая TikTok 16.06.2026, 11:15

иллюстративное фото

Нарушение снял на видео один из пассажиров.

В Бресте водитель маршрутного такси во время движения листал ленту TikTok. Один из пассажиров снял нарушение на видео и опубликовал в соцсети. После этого маршрутчика нашли и наказали, сообщили в ГАИ.

В ролике видно, как водитель маршрутки прямо во время поездки убирает руку с руля, чтобы пролистать видео на мобильном телефоне, который установлен рядом.

ГАИ установила нарушителя. Им оказался 35-летний брестчанин. Мужчина привлечен к административной ответственности.

Напомним, за использование мобильного телефона во время движения грозит до двух базовых величин (90 рублей) штрафа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com