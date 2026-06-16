Axios: ЦРУ предупредило Трампа об истинных намерениях Ирана 16.06.2026, 11:36

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Тегеран не готов идти на уступки.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что данные американской разведки вызывают серьёзные сомнения в готовности Ирана идти на ядерные уступки, которых добиваются США в рамках потенциального соглашения.

Как сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений, накануне согласования меморандума между США и Ираном прошёл ряд встреч на высоком уровне с участием Трампа и его советников.

В ходе этих консультаций обсуждалась информация, собранная несколькими разведывательными структурами США. Она указывает, что риторика иранских чиновников внутри страны отличается от того, что они заявляют посредникам и американской стороне. Об этом сообщили два источника.

По данным собеседников, Рэтклифф и госсекретарь Марко Рубио выразили сомнения в том, что Тегеран согласится на меры в ядерной сфере, на которых настаивает Вашингтон. Один из источников отметил, что разведданные указывают на несоответствие заявленных Ираном намерений его фактической позиции по соглашению.

Предлагаемый меморандум должен продлить режим перемирия и запустить 60-дневный переговорный процесс с возможностью продления по взаимному согласию. Скептики внутри США считают, что Иран может извлечь из такого формата больше преимуществ, чем американская сторона, при этом не обязуясь на реальные уступки.

Со своей стороны Иран подтверждает прежнюю позицию — отказ от разработки ядерного оружия.

Источник уточняет, что в рамках меморандума предполагается обсуждение утилизации запасов обогащённого материала, а также будущих рамок иранской ядерной программы и связанных с ней «мирных потребностей» страны.

Документ предусматривает сохранение текущего статуса ядерной программы Ирана на время переговоров. США, в свою очередь, обязуются не вводить новых санкций и не усиливать военное присутствие в регионе.

В случае достижения окончательного соглашения предполагается поэтапная реализация договорённостей, включая снятие санкций и вывод части американских сил, задействованных в регионе, в течение установленного срока.

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