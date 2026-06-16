Белорусская экономика трещит по кадрам 1 16.06.2026, 11:40

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Работники массово уходят из промышленности и транспорта.

Белорусская экономика теряет занятых, но из промышленности и транспорта они бегут особенно быстро. В то же время строителей и айтишников становится больше, пишет «Белорусы и рынок».

По данным статистики за четыре месяца текущего года, белорусская экономика больше увольняет работников, чем нанимает. Это является нормой для современной эпохи, однако по сравнению с прошлым годом сейчас ситуация несколько ухудшилась.

С января по апрель в организации страны было нанято 203 тыс. человек, а уволено – 219 тыс. То есть пустыми остались 16 тыс. былых рабочих мест. В прошлом году недостача была чуть меньше – 13 тысяч.

В каких отраслях обработки есть проблемы?

Большие сокращения персонала отмечены в обрабатывающей промышленности: на 43,6 тыс. уволенных пришлось лишь 37,7 тыс. нанятых, то есть 13,6% уволенных работников не были никем замещены. В целом обрабатывающая промышленность Беларуси сейчас переживает нелегкие времена: добавленная стоимость сектора за 4 месяца сократилась почти на 5%.

Активнее всего сокращают персонал производители одежды и текстиля: они уволили 4,6 тыс. человек, при этом треть из них не компенсировали новыми работниками. Отметим, что в Беларуси уже несколько лет подряд наблюдается радикальная потеря внутреннего рынка одежды отечественным легпромом: если до 2019 года они, по данным Нацстата, еще контролировали около половины продаж, то теперь 87% занимает импорт.

Также значительную часть сотрудников потеряли сектора производства электрооборудования, машин и станков. В то же время расширяли наем фармацевты (на 12% наем опережал увольнения) и пищевики (+7%).

Откуда еще уходят?

В сельском хозяйстве отток кадров сократился по сравнению с прошлым годом: за 4 месяца здесь было уволено 24,8 тыс. человек, а новых нанятых оказалось всего на 300 человек меньше. В прошлом году разрыв доходил до 1860.

В то же время резкий отток кадров произошел в транспортной отрасли: здесь уволили 8,3 тыс. человек, и почти 3 тыс. из них без компенсации новыми нанятыми. В логистике также отток, но более сдержанный. В прошлом году в транспорте оттока не наблюдалось, как и активного найма.

Строители и айтишники в спросе

Удивляет отрасль строительства. Несмотря на кризис и сокращение объемов работ, отрасль активно нанимала кадры. Здесь принято на 14,4% больше человек, чем уволено.

Это связано, конечно, с весенним сезоном. Однако в прошлом году за тот же период наем был ниже: +6,3% на чистой основе.

В торговой отрасли активизировался автомобильный сектор – наем на 10% превосходил увольнения. Остальная розница в то же время сократилась на 4%.

Продолжается прием кадров в IT: за 4 месяца здесь было нанято почти 6 тыс. человек, что на 9,5% превосходит число уволенных. В прошлом году наем был еще активнее (+11%). Отметим, что в нынешнем апреле сектор информации и связи показал резкий рост добавленной стоимости. Возможно, проблемы с интернетом в России спровоцировали еще больший рост занятости в белорусском ИТ, что в скором будущем покажут нам новые данные статистики.

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