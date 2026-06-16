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В Могилевской области пройдут масштабные учения силовиков

  • 16.06.2026, 10:27
В Могилевской области пройдут масштабные учения силовиков

Жителей предупредили об усиленном контроле и ограничениях движения.

В Могилевской области с 16 по 18 июня пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщил местный облисполком со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

В мероприятиях примут участие подразделения Минобороны, милиции, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других государственных органов.

«Сценарием учений предусмотрено задействование военной и другой специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения учений», — сообщает пропагандистское госагентство БЕЛТА со ссылкой на КГБ.

Жителей региона попросили «соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов».

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