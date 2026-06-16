Британия вводит санкции против судов с российским СПГ 16.06.2026, 10:21

Новый удар по «теневому флоту» Путина.

Глава правительства Великобритании Кир Стармер в ходе встречи с партнерами на саммите G7 во французском Эвиане объявил о новых энергетических санкциях против России, передает Politico. Новый пакет мер Великобритании, как ожидается, будет направлен на борьбу с теневым флотом Москвы, а также с «финансовыми сетями», используемыми для обхода санкций и вооружения российской армии. Речь идет в том числе об эмбарго в отношении ряда судов, перевозящих российский подсанкционный сжиженный природный газ (СПГ).

«Российская агрессия угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания наращивает свои усилия — перекрывает доходы, которые подпитывают войну [президента Владимира] Путина, и обеспечивает Украину средствами к существованию в предстоящие зимние месяцы», — заявил Стармер. Британия станет первой, кто введет санкции против судов, перевозящих российский СПГ, заявили в правительстве королевства. Там добавили, что после введения нового пакета ограничений, о котором будет официально объявлено на саммите G7 во вторник, общее число подсанкционных судов и газовозов, связанных с РФ, превысит 600.

Как сообщили Politico официальные лица, Стармер в ходе сессии, посвященной укреплению мира и безопасности для Украины и Европы, призовет коллег по G7 к совместным шагам по обеспечению справедливого и прочного мира для Киева.

Два дня назад британские военные впервые остановили танкер теневого флота России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Стармер заявлял, что лично отдал приказ об этом. Речь идет о танкере Smyrtos, который находится под санкциями ЕС и Швейцарии. Судно шло из Усть-Луги под флагом Камеруна.

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