У России начались проблемы с ракетами и дронами Александр Коваленко

16.06.2026, 10:11

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Оккупанты вынуждены брать паузы между массированными ударами.

За вторую неделю июня 2026 года РОВ применили по Украине 1 082 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 «Италмас» и приманок «Гербера»/«Пародия», из которых сбито было около 949 целей или 87% от общего количества примененных противником дронов.

В сравнении с первой неделей июня (2 136/1 945) количество налетов сократилось почти вдвое, но и показатель перехватов ухудшился на 5%.

В целом, за первую половину июня РОВ применили 3 218 дронов, из которых сбито было 2 894 цели, или 89,9%. Как видим, процент перехватов в течение второй недели июня снизился, но тому есть причина — РОВ старались наносить пускай и не многочисленные удары посредством дронов, но сконцентрированные на районах Украины, менее обеспеченных прикрытием системами ПВО.

В течение второй недели июня 2026 РОВ не осуществляли массированных комбинированных ракетно-дроновых ударов, ожидаемо накапливая боекомплект, что себя проявило в ночь на 15 июня.

Всего же, в течение второй недели июня РОВ применили:

— Х-59/69 — 5/0;

— 9М723/KN-23/5В55 — 3/0.

Как видим, РОВ применяли ракетные средства поодиночно, накапливая боекомплект для более концентрированного и массированного удара по Киеву, который состоялся в ночь на 15 июня.

За первую половину июня РОВ суммарно применили:

— 9М723/KN-23/5В55 — 43 ракеты, из которых были сбиты 11 целей;

— Х-101 — 27/26 ед;

— 3М14 «Калибр» — 5/3;

— Х-59/69 — 7/0 ед;

— 3М22 «Циркон» — 8/0 ед.

Снижение интенсивности российских как налетов дронов, так и ударов ракетными средствами явно указывает на острую зависимость российского системного террора от производственных и накопительных возможностей РОВ. Вторая неделя июня яркое тому доказательство, когда исчерпав террористический потенциал после удара в ночь на 2 июня, РОВ вынуждены были взять паузу в полторы недели для подготовки следующего удара.

Александр Коваленко, Facebook

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