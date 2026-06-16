Найдена реальная причина подросткового бунта 2 16.06.2026, 10:05

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иллюстративное фото: Getty Images

Есть биологическое объяснение.

Международная группа исследователей из Питтсбургского университета развенчала главный миф возрастной психологии и нейробиологии. Долгое время в научном сообществе доминировала гипотеза о том, что подростки ищут острых ощущений из-за гиперчувствительности мозга к гормону удовольствия (дофамину), которая якобы заставляет их острее реагировать на любые награды, пишет «Хайтек».

Чтобы проверить эту теорию, ученые провели масштабное сканирование мозга у сотен добровольцев в возрасте от 12 до 30 лет с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фРТ). Участникам предлагалось выполнять различные игровые задачи на компьютере, где за правильные действия они получали денежные призы или сталкивались с виртуальными проигрышами.

Результаты фРТ-сканирования полностью опровергли старую парадигму. Выяснилось, что в момент получения награды полосатое тело (зона мозга, отвечающая за мотивацию и дофаминовый обмен) у подростков демонстрирует аномально низкую активность по сравнению со взрослыми людьми. Их базовая дофаминовая система оказалась заторможенной.

Нейробиологи доказали, что склонность подростков к опасному поведению, алкоголю и бунту вызвана дефицитом дофамина в мозге, а не его избытком, как считалось ранее. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications.

Международная группа исследователей из Питтсбургского университета развенчала главный миф возрастной психологии и нейробиологии. Долгое время в научном сообществе доминировала гипотеза о том, что подростки ищут острых ощущений из-за гиперчувствительности мозга к гормону удовольствия (дофамину), которая якобы заставляет их острее реагировать на любые награды.

Чтобы проверить эту теорию, ученые провели масштабное сканирование мозга у сотен добровольцев в возрасте от 12 до 30 лет с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фРТ). Участникам предлагалось выполнять различные игровые задачи на компьютере, где за правильные действия они получали денежные призы или сталкивались с виртуальными проигрышами.

Результаты фРТ-сканирования полностью опровергли старую парадигму. Выяснилось, что в момент получения награды полосатое тело (зона мозга, отвечающая за мотивацию и дофаминовый обмен) у подростков демонстрирует аномально низкую активность по сравнению со взрослыми людьми. Их базовая дофаминовая система оказалась заторможенной.

Из-за этого врожденного дефицита гормона удовольствия подростки испытывают хроническую скуку и эмоциональную тупость в повседневной жизни. Чтобы поднять уровень дофамина до нормальных значений и почувствовать радость, им требуются гораздо более мощные и агрессивные стимулы — экстремальный спорт, драки, употребление психоактивных веществ или протестное поведение.

С возрастом, примерно к 25 годам, дофаминовая система человека стабилизируется и выходит на нормальный уровень работы. Именно поэтому молодые люди спонтанно перерастают свои опасные привычки и юношеский бунт.

Открытие кардинально меняет подход к воспитанию и коррекции поведения трудных подростков. Авторы работы подчеркивают, что вместо жестких запретов и наказаний, которые лишь усугублиют дефицит гормона, подросткам необходимо предлагать безопасные альтернативные источники сильных эмоций, способные естественным образом стимулировать скрытые резервы мозга.

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