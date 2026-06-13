Александр Усик неожиданно оказался в Белом доме с Трампом

Александр Усик неожиданно оказался в Белом доме с Трампом9
- 13.06.2026, 11:38
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Обстоятельства встречи пока не раскрываются.
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
Об этом сообщила специальная помощница президента США и советница по коммуникациям Марго Мартин в соцсети Х.
«Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком», – написала она, опубликовав кадр со встречи.
President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0— Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026
На снимке глава Белого дома и украинский боксер запечатлены во время рукопожатия. Обстоятельства встречи, подробности разговора Усика и Трампа и прочее пока не раскрываются.
Известно только, что встреча состоялась в субботу, 13 июня, по времени Вашингтона. Александр Усик пока не комментировал визит в Белый дом.