Александр Усик неожиданно оказался в Белом доме с Трампом 9 13.06.2026, 11:38

2,664

Обстоятельства встречи пока не раскрываются.

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом сообщила специальная помощница президента США и советница по коммуникациям Марго Мартин в соцсети Х.

«Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком», – написала она, опубликовав кадр со встречи.

President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0 — Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026

На снимке глава Белого дома и украинский боксер запечатлены во время рукопожатия. Обстоятельства встречи, подробности разговора Усика и Трампа и прочее пока не раскрываются.

Известно только, что встреча состоялась в субботу, 13 июня, по времени Вашингтона. Александр Усик пока не комментировал визит в Белый дом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com