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ВСУ нанесли тройной удар по «Азоту» под Тулой

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  • 17.06.2026, 11:10
ВСУ нанесли тройной удар по «Азоту» под Тулой
Фото: Exilenova+

Снимки со спутника показали пораженные цели.

Стали известны последствия налета украинских БПЛА на завод «Азот» в Новомосковске Тульской области по координатам: 54.084514° 38.181078° двухдневной давности.

Атака ВСУ привела к повреждению одного из цехов, его назначение пока неизвестно. Точность операторов БПЛА позволила оставить предприятие без резервуаров неконцентрированной азотной кислоты, которые были уничтожены.

Об этом сообщили на канале OSINT-аналитики «Dnipro (Гарбуз)» в соцсети X.

В публикации также добавили, что удалось повредить установку «Аммиак-4», производящую 1,67 млн тонн продукции за год. «Азот» является градообразующим предприятием, выпускающим химические вещества, задействованные в создании взрывчатки для армии РФ, речь о нитрате аммония, КАС-32, карбамиде, азотных удобрениях, метаноле. В прошлый раз БПЛА ВСУ посещали «Азот» 26 мая.

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