ВСУ нанесли тройной удар по «Азоту» под Тулой

ВСУ нанесли тройной удар по «Азоту» под Тулой1
- 17.06.2026, 11:10
Снимки со спутника показали пораженные цели.
Стали известны последствия налета украинских БПЛА на завод «Азот» в Новомосковске Тульской области по координатам: 54.084514° 38.181078° двухдневной давности.
Атака ВСУ привела к повреждению одного из цехов, его назначение пока неизвестно. Точность операторов БПЛА позволила оставить предприятие без резервуаров неконцентрированной азотной кислоты, которые были уничтожены.
Об этом сообщили на канале OSINT-аналитики «Dnipro (Гарбуз)» в соцсети X.
В публикации также добавили, что удалось повредить установку «Аммиак-4», производящую 1,67 млн тонн продукции за год. «Азот» является градообразующим предприятием, выпускающим химические вещества, задействованные в создании взрывчатки для армии РФ, речь о нитрате аммония, КАС-32, карбамиде, азотных удобрениях, метаноле. В прошлый раз БПЛА ВСУ посещали «Азот» 26 мая.