ЕС готовит пакет экстренных торговых мер для поддержки Армении 17.06.2026, 11:28

Речь идет о 420 млн евро в год.

Евросоюз готовит пакет экстренных торговых мер для поддержки Армении после введенных Россией ограничений на импорт армянских товаров, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Брюсселя. По данным газеты, Еврокомиссия разрабатывает торговые меры, которые снизят пошлины на поставки армянской сельскохозяйственной и продовольственной продукции. По словам собеседников издания, меры затронут большую часть из 20 товарных категорий, попавших под российские ограничения. Стоимость этого экспорта оценивается в 420 млн евро в год. «Самое время активизироваться и поддержать их, показать, что мы можем быть надежным партнером», — заявил один из источников FT.

Разработка новых мер сталкивается с рядом сложностей. Источники FT сообщили, что вопросы вызывает поддержка поставок армянского коньяка, так как большое значение имеет производство коньяка во Франции. Дополнительной проблемой остается логистика скоропортящейся продукции через Турцию или Грузию.

Торговые меры могут быть представлены в ближайшие недели. Для их принятия нужно одобрение большинства стран ЕС и Европарламента. Как сообщили источники FT, вопрос обсуждался министрами иностранных дел стран ЕС с главой МИД Армении на встрече в Люксембурге. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос также планирует посетить Армению в начале следующего месяца.

Армения остается участником Евразийского экономического союза. Это дает Москве значительное влияние на внешнюю торговлю страны и осложняет заключение торговых соглашений между Ереваном и Евросоюзом. Из-за ограничений на ввоз армянской продукции в РФ ВВП страны может сократиться на 2%. Об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, передает News.am.

Перед парламентскими выборами 7 июня Россия последовательно вводила ограничения на импорт армянской продукции. Сначала под запрет попали цветы под предлогом фитосанитарных требований. Затем ограничения распространились на минеральную воду, вино, коньяк, фрукты, овощи и рыбу. За три дня до голосования ЕС объявил о выделении финансовой помощи Армении и закупке тысяч цветов, которые ранее поставлялись на российский рынок. Партия Пашиняна одержала победу на выборах. Он говорил, что Евросоюз пообещал Армении беспошлинную торговлю сельхозпродукцией.

«Недавняя помощь ЕС на 50 млн евро была скорее экстренной мерой по выкупу цветов и других товаров. Она была предоставлена очень быстро и показала, что действия России оказались контрпродуктивными», — заявил основатель ереванского аналитического центра Regional Studies Center Ричард Гирагосян. Он считает, что предлагаемые меры смогут лишь частично компенсировать влияние России на армянскую экономику. «Этого недостаточно, чтобы компенсировать российское влияние», — отметил он.

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