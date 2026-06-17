СМИ: КСИР может сорвать сделку Ирана с Трампом 17.06.2026, 12:07

1,032

Речь идет о провокациях в Ормузском проливе.

Иран в последние дни каждую ночь атакует дронами торговые корабли в Ормузском проливе, перед подписанием 19 июня предварительного мирного соглашения с США. Об этом пишет NBC News со ссылкой на анонимного представителя американской армии.

Согласно информации NBC News, торговые корабли в Ормузском проливе практически каждую ночь атакует дронами Корпус стражей исламской революции Ирана.

Армия США сбивает все иранские беспилотники. Каждую ночь иранцы атакуют при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов.

Источник NBC News не уточнил, в чем, по его мнению, заключаются попытки ударов по торговым судам в районе Персидского залива, ведь США и Иран готовятся подписать предварительное мирное соглашение.

Предварительное соглашение между США и Ираном называется «Меморандум о взаимопонимании». Ожидается, что стороны его подпишут 19 июня в Европе. В течение 60 дней после этого Вашингтон и Тегеран должны согласовать и подписать окончательное мирное соглашение.

Меморандум состоит из 14 пунктов, от выполнения некоторых из которых зависят дальнейшие переговоры между американскими и иранскими представителями.

Al Arabiya утверждает, что переговоры по окончательному мирному соглашению не начнутся до тех пор, пока Соединенные Штаты не разморозят иранские активы, не снимут санкции с иранской нефти и не перестанут блокировать иранские порты.

Только после этого якобы стороны начнут обсуждать иранскую ядерную программу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com