В Беларуси на дороги начали выходить медведи

В Беларуси на дороги начали выходить медведи2
- 17.06.2026, 13:23
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ГАИ показала видео.
В Витебском районе экипаж ДПС во время дежурства на трассе М-8 буквально столкнулся нос к носу с медведем. Косолапый внезапно вышел из леса и перебежал проезжую часть. Инспекторы вовремя затормозили, пропустили «пешехода» и проконтролировали, чтобы никто из автомобилистов не пострадал.
В ГАИ подчеркивают: если бы на месте патрульных оказался невнимательный или превышающий скорость водитель, финал истории мог быть трагическим.
Памятка для водителей от ГАИ:
Будьте начеку утром и вечером — это пик активности диких животных.
Снижайте скорость у лесных массивов и в зоне знака «Дикие животные».
Увидели зверя на дороге? Остановитесь. Не пытайтесь его объехать, не моргайте фарами и не сигнальте — испуганное животное может повести себя агрессивно.