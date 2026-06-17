В Беларуси на дороги начали выходить медведи 2 17.06.2026, 13:23

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ГАИ показала видео.

В Витебском районе экипаж ДПС во время дежурства на трассе М-8 буквально столкнулся нос к носу с медведем. Косолапый внезапно вышел из леса и перебежал проезжую часть. Инспекторы вовремя затормозили, пропустили «пешехода» и проконтролировали, чтобы никто из автомобилистов не пострадал.

В ГАИ подчеркивают: если бы на месте патрульных оказался невнимательный или превышающий скорость водитель, финал истории мог быть трагическим.

Памятка для водителей от ГАИ:

Будьте начеку утром и вечером — это пик активности диких животных.

Снижайте скорость у лесных массивов и в зоне знака «Дикие животные».

Увидели зверя на дороге? Остановитесь. Не пытайтесь его объехать, не моргайте фарами и не сигнальте — испуганное животное может повести себя агрессивно.

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