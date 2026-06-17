Особый тип помешательства Александр Невзоров

17.06.2026, 13:58

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Александр Невзоров

Фрегат «Адмирал Григорович» испугался.

Почему-то считалось что бескозырка спасает от слабоумия. Как выяснилось - нет, не спасает. Более того, под нею вызревает особый, очень интересный тип помешательства.

Фрегат «Адмирал Григорович» (длина 120 метров, тьма всякого вооружения: артиллерии, ракет, локаторов, торпед) испугался взятия на абордаж маленькой безоружной яхточкой, управляемой супругами-пенсионерами Аланом и Джейн Келви.

Согласно докладу людей в бескозырках и фуражках, яхта «многозначительно приближалась».

При этом, пенсионеры угрожающе облизывались.

Более того, они грызли чипсы, возможно, намекая на страшную судьбу экипажа русского фрегата.

На «Григоровиче» объявили боевую тревогу.

По согласованию с Москвой и всеми штабами флота в сторону яхточки был открыт огонь из двух крупнокалиберных пулеметов.

Разумеется, не попали. Супруги совершили набор подозрительных жестов (пальцами у висков) и начали отдаляться от полоумного «Григоровича».

Инцидент произошел в проливе Ла-Манш.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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