Особый тип помешательства
- Александр Невзоров
- 17.06.2026, 13:58
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Фрегат «Адмирал Григорович» испугался.
Почему-то считалось что бескозырка спасает от слабоумия. Как выяснилось - нет, не спасает. Более того, под нею вызревает особый, очень интересный тип помешательства.
Фрегат «Адмирал Григорович» (длина 120 метров, тьма всякого вооружения: артиллерии, ракет, локаторов, торпед) испугался взятия на абордаж маленькой безоружной яхточкой, управляемой супругами-пенсионерами Аланом и Джейн Келви.
Согласно докладу людей в бескозырках и фуражках, яхта «многозначительно приближалась».
При этом, пенсионеры угрожающе облизывались.
Более того, они грызли чипсы, возможно, намекая на страшную судьбу экипажа русского фрегата.
На «Григоровиче» объявили боевую тревогу.
По согласованию с Москвой и всеми штабами флота в сторону яхточки был открыт огонь из двух крупнокалиберных пулеметов.
Разумеется, не попали. Супруги совершили набор подозрительных жестов (пальцами у висков) и начали отдаляться от полоумного «Григоровича».
Инцидент произошел в проливе Ла-Манш.
Александр Невзоров, «Телеграм»