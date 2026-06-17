«Горит всё»: «Призраки» разрушили логистику россиян 2 17.06.2026, 14:38

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В ГУР показали эффектное видео.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины были опубликованы новые кадры боевых действий спецподразделения «Призраки», которое систематически уничтожает логистику российских оккупантов. В результате ударов противник теряет топливо, боеприпасы и технику, что существенно влияет на его боеспособность.

Видео демонстрирует последствия операций, проведенных в апреле и мае 2026 года. Кадры опубликовала пресс-служба ГУР МО Украины.

В разведке обнародовали эксклюзивные кадры работы спецподразделения «Призраки», которое наносит точечные удары по логистическим маршрутам российских захватчиков. Основной целью таких операций является нарушение поставок ресурсов передовым подразделениям оккупационной армии.

На видео запечатлено уничтожение топлива, боеприпасов, военной техники и других материальных ресурсов врага. В ГУР отмечают, что все это не доходит до подразделений противника, что значительно затрудняет их функционирование на фронте.

В результате действий украинских разведчиков блокируются ключевые пути снабжения, замедляется переброска резервов и снижается общая способность российской группировки войск вести активные боевые действия.

Несмотря на попытки противника менять маршруты, рассредоточивать ресурсы и скрывать передвижения, спецподразделение «Призраки» продолжает выявлять критически важные логистические звенья и наносить по ним точные удары.

В ГУР подчеркивают, что системная работа по уничтожению логистики остается одним из ключевых факторов ослабления оккупационных войск.

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