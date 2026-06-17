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«Я здесь босс»: Трамп опоздал на заседание лидеров G7

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  • 17.06.2026, 15:27
  • 1,106
«Я здесь босс»: Трамп опоздал на заседание лидеров G7
Фото: Getty Images

Президент США прибыл позже почти на час.

Лидеры стран G7 во время саммита в Эвиане во Франции продемонстрировали единую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и усиления давления на Россию. На этом фоне президент США Дональд Трамп привлек внимание громким заявлением о своей роли в международных переговорах, пишет Reuters.

По данным журналистов, Трамп почти на час опоздал на заседание лидеров G7, посвященное вопросам глобальной экономической безопасности.

Впоследствии он появился в зале и в шутку сказал:

«Я здесь босс».

Эта фраза вызвала в зале смех. Трамп подошел к своему стулу, пожав руку президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Это заседание было закрытым для прессы, но Трамп предложил журналистам, находившимся в зале перед началом встречи, остаться.

«Хотите остаться на заседании? Я не против», – сказал Трамп, обратившись к камерам.

Впрочем, французские организаторы немедленно попросили представителей СМИ покинуть зал.

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