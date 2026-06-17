На трассах под Могилевом появились блок-посты

На трассах под Могилевом появились блок-посты5
- 17.06.2026, 16:24
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Местных жителей просят не паниковать
На трассах в Могилевской области оборудованы блок посты из бетонных перекрытий и мешков с песком. Один из них сняла на видеорегистратор пользовательница Threads под ником lozzaniuk.
«Могилевская область, трасса Р15, установили блок- пост. Кто-то может что-то объяснить? Страшно», — пишет она.
Другие пользователи сообщили, что видели аналогичные сооружения на других трассах Могилевской области.
Комментаторы в своих ответах под постом написали, что, скорее всего, блок-посты установлены в рамках учений, которые проводятся с 16 по 18 июня для проверки готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма.
«Не сейте панику. Идут плановые учения, о них предупреждали заранее», — написал один из них.
В учениях, которые проходят по всей области, принимают участие подразделения Минобороны, милиции, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других государственных органов.
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