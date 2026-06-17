закрыть
17 июня 2026, среда, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На трассах под Могилевом появились блок-посты

5
  • 17.06.2026, 16:24
  • 2,670
На трассах под Могилевом появились блок-посты
иллюстративное фото

Местных жителей просят не паниковать

На трассах в Могилевской области оборудованы блок посты из бетонных перекрытий и мешков с песком. Один из них сняла на видеорегистратор пользовательница Threads под ником lozzaniuk.

«Могилевская область, трасса Р15, установили блок- пост. Кто-то может что-то объяснить? Страшно», — пишет она.

Другие пользователи сообщили, что видели аналогичные сооружения на других трассах Могилевской области.

Комментаторы в своих ответах под постом написали, что, скорее всего, блок-посты установлены в рамках учений, которые проводятся с 16 по 18 июня для проверки готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма.

«Не сейте панику. Идут плановые учения, о них предупреждали заранее», — написал один из них.

В учениях, которые проходят по всей области, принимают участие подразделения Минобороны, милиции, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других государственных органов.

Посмотреть в Threads

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич