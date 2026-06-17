На трассах под Могилевом появились блок-посты 5 17.06.2026, 16:24

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иллюстративное фото

Местных жителей просят не паниковать

На трассах в Могилевской области оборудованы блок посты из бетонных перекрытий и мешков с песком. Один из них сняла на видеорегистратор пользовательница Threads под ником lozzaniuk.

«Могилевская область, трасса Р15, установили блок- пост. Кто-то может что-то объяснить? Страшно», — пишет она.

Другие пользователи сообщили, что видели аналогичные сооружения на других трассах Могилевской области.

Комментаторы в своих ответах под постом написали, что, скорее всего, блок-посты установлены в рамках учений, которые проводятся с 16 по 18 июня для проверки готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма.

«Не сейте панику. Идут плановые учения, о них предупреждали заранее», — написал один из них.

В учениях, которые проходят по всей области, принимают участие подразделения Минобороны, милиции, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других государственных органов.

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