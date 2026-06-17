Белорусская компания начала выпускать детские бронежилеты 17.06.2026, 17:12

Детские бронежилеты от беларусской компании «Броня». bronya.by

фото: news.zerkalo.io

Их отправляют в РФ как «гуманитарную помощь».

В Беларуси производят бронежилеты для детей и подростков. Такую продукцию компания «Броня» представила на форуме «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, пишет российское агентство ТАСС.

«Это детская жилетка и пончо детское. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий для того, чтобы хотя бы минимально защитить детей от осколков, т. к. в основном сейчас идет осколочное поражение, дроны», — рассказал представитель компании на стенде.

Детские бронежилеты от беларусской компании «Броня». bronya.by

фото: news.zerkalo.io

Он добавил, что жилет и пончо сделаны из арамидной ткани по классу защиты Бр2. Компания отправляет много таких изделий в качестве гуманитарной помощи в Россию, в частности, в Белгород. Жилет и пончо весят примерно по 3 кг. Оба изделия внешне напоминают обычную детскую одежду с рисунками.

«Такую окраску мы применили, чтобы дети не пугались. Потому что когда военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Чтобы детей не травмировать, делаем такую детскую раскраску», — добавил представитель компании.

Бронепакеты съемные, сам жилет можно стирать, указано на сайте производителя. Там же отмечается, что «большой капюшон отлично закрывает голову, удлиненный низ — зону паха и ягодиц».

Производит такую продукцию компания «Броня», которая делает бронежилеты и другое оснащение для силовиков.

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