«С РНПЦ вообще жесть у нас» 17.06.2026, 17:29

Белорусы жалуются на состояние медицины в Минске.

Пользовательница Threads под ником tori_vegass рассказала об условиях лечения в Республиканском научно-практическом центре отоларингологии в Минске.

«Хочу послушать мнение со стороны, может я придираюсь, — пишет она. — В Минске есть РНПЦ отоларингологии. Здесь лежат и взрослые, и дети с проблемами слуха, речи, восприятия мира. Я попала сюда спустя очередь длиною в 8 месяцев с младшим сыном, ему четыре года, плохо развита речь. Многое наслушалась об этом центре положительного и хорошего, и вот мы тут.

Что смущает? Палата четыре на три метра и в ней шесть человек. Кровать одна — и для мамы, и для ребенка. Отсутствие розеток в палате. Питание только для детей. Отсутствие нормальных подушек и постельного белья».

Другие пользователи соцсети рассказали о том, что аналогичная ситуация – и в других учреждениях здравоохранения Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Двоюродная сестра лежала там весной с ребенком целый месяц, тоже это все меня удивило) дети носятся по коридору, там стоит стол, где куча гаджетов на подзарядке стоит, кто—то чайник кипятит, не очень то все и безопасно было.

— Разделяю ваше негодование. Но такие условия в каждой больнице в Минске. Удобство пациентов не ставила в приоритет в принципе.

— Попала в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, отделение детской нейрохирургии. Невозможно описать увиденное количество человеческого горя. Но там спасают жизни. И по сравнению с этим, условия нахождения становятся приемлемыми.

— С этой госпитализацией детей после пяти лет вообще жесть у нас. Дочка в шесть лет сломала правую руку, перелом со смещением и осколком, вправляли под общим наркозом в больнице. Это хорошо, что было лето и у меня был отпуск, но в отделении сплошные «поломайки», у кого руки, у кого ноги. У моей правая рука в гипсе, на левой стоит катетер на случай, если с первого раза не получилось сложить. Ребенок обе руки согнуть не может — ни поесть,ни в туалет сходить,ни на кровать сама залезть, они высокие в больницах.

Причины таких недостатков пояснила в комментариях сотрудница одного из РНПЦ:

«Здание постройки 1997 года, рассчитанное на количество пациентов в два раза меньше чем сейчас. Мы были бы рады предоставить одно— или двухместные палаты, платные палаты, но их физически негде взять, потому что центр переполнен. Мы бы с удовольствием предоставили в каждую палату холодильник, чайник, микроволновку и стиральную машину, но проводка из того же 1997 года просто не выдержит. На уйдут огромные деньги, которых нет».

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