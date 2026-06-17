Минобороны Украины: В ближайшее время Крым превратится в остров 17.06.2026, 17:18

Это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян.

Министр обороны Украины Михаил Федоров прогнозирует, что в ближайшее время временно оккупированный полуостров Крым окажется в изоляции из-за ударов украинских беспилотников. Об этом он заявил в интерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

«Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать», — заявил министр обороны.

Федоров рассказал, что в первые четыре месяца 2026 года Киев закупило дронов Middle Strike, которыми Украина регулярно наносит удары по Приазовью, на 300% больше, чем за весь 2025 год.

«То, что мы сделали тогда, сейчас начинает приносить результат, — сказал министр. — Мы объявили о логистическом локдауне. Это дополнительные прямые средства подразделениям, которые используют дроны Middle Strike. Мы, осуществляя закупку сотен тысяч Middle Strike, параллельно выделяем средства подразделениям, которые умеют быстро их использовать и закупать.

То есть для россиян начинается ад, с которым очень трудно справиться. И у нас есть это окно возможностей. Логистика перерезается, Крым изолируется. И это отражается на востоке. Существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько штурмовых действий происходит на первой линии».

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