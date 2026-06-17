Нидерланды выделяют 500 млн евро Украине
- 17.06.2026, 18:10
На беспилотники и средства ПВО.
Правительство Нидерландов в среду обязалось приобрести для Украины беспилотники и средства противовоздушной обороны на общую сумму 500 млн евро; половина этих средств будет выделяться через программу PURL.
Об этом сообщает Reuters.
Нидерланды закупят дроны на сумму 250 млн евро у собственных оборонных компаний. Остальные 250 млн евро будут потрачены в рамках инициативы по поставке Украине оружия американского производства PURL.
Новое обязательство увеличивает общий вклад Нидерландов в эту инициативу до 1 млрд евро. В рамках программы Киеву поставляют оборудование и ракеты для противовоздушной обороны, а также боеприпасы для истребителей F-16 и других систем.
Нидерланды и Украина также подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в области оборонных инноваций.