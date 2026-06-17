Пашинян публично назвал одного из своих оппонентов «пробелорусским олигархом» 17.06.2026, 18:37

НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Связи Гагика Царукяна с Лукашенко — давние.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 июня с трибуны парламента пригрозил лидерам оппозиции — главе партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну, лидеру альянса «Армения» Роберту Кочаряну и главе партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, сообщает Армянская служба «Радио Свобода».

Уже не в первый раз утверждая, что эти политики набрали более 500 тысяч голосов путём подкупа избирателей, Пашинян призвал тех, кто не согласен с его подходом, выходить на улицу.

«Кочарян, калужский олигарх [Самвел Карапетян] и пробелорусский олигарх [Гагик Царукян] должны быть уничтожены в своём же логове. Пока я являюсь премьер-министром, я буду уничтожать их адресно, я уничтожу их адресно! Тех граждан, которые не согласны с этой линией, я призываю совершить революцию в Армении и сменить правительство. Как я и говорил в 24‑м году, что Карабахское движение не будет продолжено, — кто не согласен, призываю выходить на улицу. Остановить этот процесс другими средствами невозможно», — заявил Пашинян.

Заявления Пашиняна прозвучали на фоне продолжающегося противостояния между властями и оппозицией, которое обострилось после событий вокруг Нагорного Карабаха и споров насчет будущего развития армянского государства. Оппозиционные силы регулярно критикуют правительство за его политику в сфере безопасности и внешних отношений, а представители власти обвиняют оппонентов в коррупции и использовании старых олигархических схем влияния.

Недавно в Армении прошли парламентские выборы, на которых уверенную победу одержала партия Пашиняна «Гражданский договор», получившая в новом парламенте более 60% голосов. Политическая сила названного «пробелорусским олигархом» Гагика Царукяна совсем немного не преодолела избирательный барьер и не попала в парламент.

Связи Гагика Царукяна с Александром Лукашенко — давние и публичные. В мае 2026 года бизнесмен сказал: «Лукашенко — мой друг, родной мне человек». Посольство Беларуси в Армении находится не в столице, а в селе Ариндж рядом с имением Царукяна. Бизнесмену принадлежит доля в белорусско-армянском коньячном предприятии, а в январе 2024 года к нему приезжалВиктор Лукашенко.

Один из подарков Царукяна связан непосредственно с сыном белорусского диктатора. Во время официального визита Лукашенко в Ереван в 2010 году бизнесмен подарил его семье 400‑литровую бочку коньяка «Арарат». Её хранят в подвалах Ереванского коньячного завода и, по сообщениям, планируют откупорить в день свадьбы Коли Лукашенко, которая пока не состоялась.

10 июня, через три дня после выборов, против Царукяна завели уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и запретили ему выезжать из страны.

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