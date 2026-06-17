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В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ

  • 17.06.2026, 19:01
В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ
Фото: Getty Images

Государственные организации начнут свою работу на два часа позже.

Рабочий день в Узбекистане 18 июня начнется на два часа позже — в 10 часов утра (08:00 по Минску) из-за матча национальной сборной на чемпионате мира-2026, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Наш президент будет смотреть завтрашний матч дома, со своей семьей, со своими внуками. Он объявил, что 18 июня все правительственные организации начнут работу в 10 утра», — сказал Асадов.

Сборная впервые в своей истории выступит на чемпионате мира. Первый матч на мундиале сборная сыграет с Колумбией 18 июня в 05:00 по Минску.

Команда попала в группу K, где также встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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