Европарламент потребовал ввести санкции против властей Грузии 17.06.2026, 19:47

1,056

ЕС также может отменить безвизовый режим.

Европарламент абсолютным большинством голосов принял отчет с критикой о ситуации в Грузии. В документе отмечается, что парламентарии «выражают полную солидарность с грузинским народом, который продолжает бороться за европейскую и демократическую Грузию» на фоне изменившегося курса страны на евроинтеграцию.

Как говорится в отчете Европарламента, власти Грузии критикуются за аресты демонстрантов и инакомыслящих, избиение и пытки участников демонстраций, ограничение работы СМИ и НКО, нарушение прав меньшинств, использование Административного и Уголовного кодексов как «репрессивного инструмента» и применение к демонстрантам «чрезмерной силы», в том числе возможное использование «химического оружия». Речь идет о разгоне антиправительственных манифестаций и митингов в 2004–2025 годах. За принятие отчета проголосовали 436 парламентариев, против — 145.

Европарламент потребовал отмены всех «репрессивных законов». В случае отказа парламентарии рекомендуют Евросовету и Еврокомиссии «ввести целевые санкции против лиц, ответственных за попрание демократических норм», в том числе — в отношении основателя ГМ Бидзины Иванишвили, а также лидеров партии, судей, прокуроров.

В документе отмечается, что реакция исполнительной власти Европейского союза на происходящие в Грузии процессы до сих пор остается недостаточной на фоне ускоряющейся, по мнению авторов отчета, «авторитарной консолидации власти».

В случае, если никакие меры воздействия на руководство Грузии не приведут к улучшению ситуации, Европарламент считает необходимым и целесообразным в качестве крайней меры «отменить безвизовый режим с ЕС для всего населения Грузии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com