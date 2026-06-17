Российские оккупанты потеряли орудие Д-30 в артиллерийской дуэли с украинскими бойцами 1 17.06.2026, 20:08

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Артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго уничтожили российское орудие Д-30 в ходе контрбатарейной борьбы.

Как сообщает , позицию вражеской артиллерии обнаружили разведчики батальона беспилотных систем «MARA», которые также обеспечивали корректировку огня.

После получения координат российского орудия украинские бойцы самоходного артиллерийского дивизиона бригады приступили к обстрелу.

На кадрах видно, как уже третий выстрел украинских артиллеристов точно попадает во вражескую цель.

Вследствие удара произошла мощная детонация, а российское орудие Д-30 было уничтожено.

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