В США построят первую в мире термоядерную электростанцию

В США построят первую в мире термоядерную электростанцию1
- 17.06.2026, 21:13
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50 мегаватт для Microsoft.
Американская компания Helion Energy получила разрешения на строительство термоядерной электростанции в штате Вашингтон.
Об этом сообщает издание Interesting Engineering.
Лицензии на радиоактивные материалы и радиоактивные выбросы в атмосферу выдал Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Это позволяет компании Helion Energy приступить к строительству генератора на объекте под названием Orion в городе Малага, где уже полностью готовы офисные помещения и сборочный цех.
«Мы чрезвычайно гордимся тем, что получили лицензии от Департамента здравоохранения штата Вашингтон, что делает нас первой компанией в мире, имеющей нормативные разрешения на эксплуатацию термоядерной электростанции», — заявил генеральный директор Helion Energy Дэвид Киртли.
Термоядерный синтез воспроизводит химические реакции Солнца и способен генерировать большие объемы энергии из простых атомов водорода и его изотопов. Этот процесс не оставляет значительного количества радиоактивных отходов, а электростанции могут работать по требованию, в отличие от ветровых или солнечных генераторов.
Комиссия по ядерному регулированию США классифицирует термоядерный синтез как деятельность с побочными материалами. Благодаря Закону ADVANCE от 2024 года такие станции проходят процедуру утверждения в той же категории, что и больницы или ускорители частиц, поскольку имеют иной профиль безопасности по сравнению с традиционными реакторами деления.
Helion подписала соглашение о подключении к сетям с Советом коммунальных предприятий округа Челан для поставки энергии. Также компания заключила соглашение с Microsoft о поставке 50 МВт электроэнергии для центра обработки данных до 2028 года.
В то же время компания Helion Energy пока не публиковала рецензируемых научных статей с демонстрацией работы своей технологии.