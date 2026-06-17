Путин впервые почти за год вышел на улицу к людям

Путин впервые почти за год вышел на улицу к людям4
- 17.06.2026, 21:06
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Диктатора РФ привезли в Казань.
Владимир Путин впервые почти за год вышел к людям на улицу, его сопровождали бойцы в камуфляже. Видео в Telegram 17 июня опубликовало «Агентство».
Путин появился на улице в Казани, где стартовал саммит Россия – АСЕАН.
Журналисты отметили, что он неоднократно прибегал к этому приему и выходил к народу «в сложные для себя моменты». Они напомнили, что первый после пандемии коронавируса выход Путина к народу состоялся практически сразу после мятежа основателя признанной во всем мире преступной организации ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ныне покойного.
На этот раз его выход к россиянам состоялся на фоне падения рейтингов главы Кремля и неудач российских оккупантов на фронте в Украине, подчеркнуло СМИ. Также журналисты предположили, что таким образом российский президент пытается убедить мир в том, что россияне по-прежнему благосклонны к нему и никакого недовольства в РФ не назревает. При этом его «компания», вероятно, свидетельствует об обратном.
«Выход Путина к людям также выглядит как демонстрация того, что президент по-прежнему чувствует себя в безопасности на улице. При этом его выход сопровождают не только телохранители в гражданском, но и бойцы в камуфляже и со спецсредствами», – говорится в посте.
Это первая в этом году региональная поездка главы Кремля, обратило внимание СМИ. Автор поста добавил, что в последний раз глава Кремля посещал регионы в ноябре прошлого года, подчеркнув, что таких длительных перерывов не было даже во время COVID.