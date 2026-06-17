Лукашенко приказал доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области 6 17.06.2026, 22:06

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В результате атаки на автобус пострадали восемь человек.

Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке на автобус с детьми. Об этом заявил министр здравоохранения страны Александр Ходжаев, пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, пострадали восемь: в тяжелом состоянии попал в больницу тренер-преподаватель Детско-юношеской спортшколы №2 Речицкого района и шесть детей с травмами различной степени тяжести.

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