Лукашенко приказал доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области

Лукашенко приказал доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области6
- 17.06.2026, 22:06
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В результате атаки на автобус пострадали восемь человек.
Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке на автобус с детьми. Об этом заявил министр здравоохранения страны Александр Ходжаев, пишет БелТА.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, пострадали восемь: в тяжелом состоянии попал в больницу тренер-преподаватель Детско-юношеской спортшколы №2 Речицкого района и шесть детей с травмами различной степени тяжести.