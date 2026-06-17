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Спикер Военно-морских сил ВСУ: В России опасаются, что Украина высадится в Крыму

  • 17.06.2026, 22:28
Спикер Военно-морских сил ВСУ: В России опасаются, что Украина высадится в Крыму

Дмитрий Плетенчук не исключил высадку украинского морского десанта на полуострове.

Россия опасается высадки сил обороны Украины в аннексированном Крыму. Об этом в интервью Kyiv Independent сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Видео было опубликовано в YouTube 17 июня.

Плетенчук сделал свое заявление в контексте ответа на вопрос о том, возможна ли в Крыму высадка морского десанта. Он указал, что территория не считается освобожденной, пока туда не ступит пехотинец, а в случае ВМС – морской пехотинец. Поэтому работа в этом направлении ведется.

«Мы продолжаем отрабатывать амфибийные операции. В любом случае враг считает это абсолютно реальной угрозой. Россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для высадки десанта, потому что верят в такую возможность», – сообщил Плетенчук.

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