Спикер Военно-морских сил ВСУ: В России опасаются, что Украина высадится в Крыму
- 17.06.2026, 22:28
Дмитрий Плетенчук не исключил высадку украинского морского десанта на полуострове.
Россия опасается высадки сил обороны Украины в аннексированном Крыму. Об этом в интервью Kyiv Independent сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Видео было опубликовано в YouTube 17 июня.
Плетенчук сделал свое заявление в контексте ответа на вопрос о том, возможна ли в Крыму высадка морского десанта. Он указал, что территория не считается освобожденной, пока туда не ступит пехотинец, а в случае ВМС – морской пехотинец. Поэтому работа в этом направлении ведется.
«Мы продолжаем отрабатывать амфибийные операции. В любом случае враг считает это абсолютно реальной угрозой. Россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для высадки десанта, потому что верят в такую возможность», – сообщил Плетенчук.