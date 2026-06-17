CBS News: Украинские дальнобойные удары ставят ПВО России в тупик 17.06.2026, 23:18

Иллюстрационное фото: Fire-Point

Какой фактор стал критическим для российской ПВО.

Армия РФ сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов С-300. Это существенно ослабляет противовоздушную оборону противника и позволяет ВСУ более эффективно уничтожать военные объекты в глубоком тылу РФ.

Об этом сообщает CBS News.

Как сообщило издание, по информации украинских чиновников, знакомых с оценками разведки, Москва исчерпывает запасы систем С-300 «неустойчивыми темпами».

Одной из главных причин стало то, что оккупанты перепрофилировали эти зенитные ракеты для ударов по наземным целям в Украине как ракеты класса «земля-земля».

Кроме того, арсеналы противника истощаются из-за регулярных налетов новых украинских беспилотников глубокого поражения, в частности реактивных моделей. Россия вынуждена тратить дорогостоящие перехватчики на отражение этих атак вместо защиты от ракетных ударов.

Ситуацию для Кремля осложняет и то, что Украина ведет целенаправленную охоту на российские средства ПВО.

«За последние несколько месяцев Украина уничтожила или повредила большое количество систем противовоздушной обороны на оккупированных территориях - в Крыму, Луганске и других местах», - пояснил российский военный эксперт Института исследований внешней политики Роб Ли.

Восполнить дефицит советских С-300 России крайне сложно. Из-за жестких западных санкций Москва испытывает нехватку ключевых импортных компонентов, в частности головок самонаведения и модулей управления, которые ранее поставлялись западными и китайскими производителями.

В то же время в ГУР Минобороны предупреждают, что у врага по-прежнему имеются значительные оборонные мощности.

По словам исполняющего обязанности главы разведки Олега Черного, сейчас Москва сосредоточивается на «производстве ракет для более современных» комплексов ПВО, таких как С-350, С-400 и «Панцирь-С1».

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