В США опубликовали официальное соглашение с Ираном 3 17.06.2026, 22:15

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Оно состоит из 14 пунктов.

Высокопоставленный представитель администрации США зачитал журналистам документ из 14 пунктов, в котором изложены условия возможного урегулирования конфликта с Ираном. Он предусматривает возобновление полноценной работы Ормузского пролива, частичное смягчение финансовых санкций против Ирана, а также содержит ожидания Вашингтона относительно дальнейших технических переговоров по иранской ядерной программе, пишет CNN.

«По сути, это соглашение позволяет нам немедленно открыть Ормузский пролив, обязать иранцев уничтожить „ядерную пыль“, а затем предоставляет нам механизм, с помощью которого, если иранцы будут вести себя более ответственно, мы ответим смягчением экономических мер и санкций, что может сделать их более процветающей страной», — анонимно заявил высокопоставленный американский чиновник.

«Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран» должен быть официально подписан 19 июня, после чего начнется 60-дневный период для переговоров об окончательных условиях сделки.

В проекте меморандума 14 пунктов. Ключевое в них то, что США, Иран и их союзники должны объявить о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны также обязуются не начинать новых войн или военных операций друг против друга, не угрожать силой и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Еще один пункт касается Ормузского пролива и судоходства. США должны начать снятие военно-морской блокады сразу после подписания меморандума и полностью завершить этот процесс в течение 30 дней. Иран, в свою очередь, должен обеспечить безопасный и бесплатный проход коммерческих судов между Персидским заливом и Оманским проливом. Для этого предусмотрены технические работы, включая разминирование.

Документ также предполагает, что США вместе с региональными партнерами подготовят план восстановления и экономического развития Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов. Кроме того, Вашингтон должен согласовать отмену санкций против Тегерана, включая санкции США, резолюции Совбеза ООН и решения Совета управляющих МАГАТЭ.

До окончательного соглашения стороны обязуются сохранять статус-кво: Иран не будет развивать свою ядерную программу дальше текущего состояния, а США не будут вводить новые санкции и размещать дополнительные силы в регионе.

Кроме того, Иран должен подтвердить, что не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Вопрос обогащенного ядерного материала и будущих параметров иранской ядерной программы стороны планируют отдельно обсудить на технических переговорах под наблюдением МАГАТЭ.

Также в проекте предусмотрено частичное финансовое послабление еще до полной отмены санкций. Минфин США должен выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующие операции — банковские, страховые, транспортные и другие. Кроме того, Вашингтон должен обеспечить доступ Ирана к замороженным или ограниченным активам.

Для контроля за выполнением меморандума стороны должны создать специальный исполнительный механизм. Окончательное соглашение, если его согласуют, предполагается утвердить обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что предварительное соглашение о прекращении войны с Ираном уже подписано, и предположил, что подробности договоренности будут опубликованы «довольно скоро».

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