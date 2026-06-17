Это иллюзия 1 Виктор Ягун

17.06.2026, 11:42

1,748

Виктор Ягун

«Орешник» как зеркало деградации российского ВПК.

В последнее время внимание аналитиков привлекла информация, обнародованная Dallas Analytics. Речь идет о внутренней переписке между представителями Мичуринского завода «Прогресс» и Азовского оптико-механического завода, которые входят в производственную цепочку российских систем высокоточного вооружения.

Если документы являются подлинными, они могут свидетельствовать о гораздо более глубокой проблеме российского военно-промышленного комплекса (ВПК), чем просто санкционные ограничения или дефицит отдельных комплектующих.

В переписке речь идет о потере технологий и оборудования, необходимых для регулировки, калибровки и испытания гироскопических узлов. Фактически речь может идти о ситуации, когда предприятие способно изготовить отдельный элемент системы наведения, но уже не может гарантированно проверить его характеристики и обеспечить стабильное качество готового изделия.

Для высокоточного оружия это критически важно. Ракета может выглядеть современно, её могут представлять как «новейшую» или даже «гиперзвуковую», но если система наведения опирается на нестабильное качество производства, устаревшие технологические решения и неполноценную калибровку, результатом становится не технологическое преимущество, а рост риска ошибок и отклонений.

Именно поэтому история с «Орешником» заслуживает внимания не как очередной повод для насмешек над российской пропагандой, а как возможный индикатор гораздо более серьёзной тенденции.

Украинские и международные источники уже обращали внимание на то, что в конструкции ракеты используются решения и компоненты, корни которых уходят ещё в советские разработки. Сам по себе этот факт не является приговором для системы вооружения. Многие государства используют модернизированные решения предыдущих поколений. Проблема возникает тогда, когда теряется способность качественно воспроизводить, модернизировать и контролировать эти технологии.

В то же время было бы преждевременно утверждать, что именно выявленные проблемы с конкретным узлом автоматически объясняют все случаи неточного поражения целей или отклонения ракет от заданной траектории. Для такого вывода необходимы дополнительные технические подтверждения и независимая верификация.

Однако даже без этого общий вывод выглядит достаточно показательным.

Российский ВПК всё чаще сталкивается не только с проблемой импортозамещения. Гораздо опаснее для него может оказаться потеря технологической школы. Советская оборонная промышленность опиралась не только на чертежи и производственные площадки. Её фундаментом были специализированные стенды, технологические процессы, конструкторские школы, производственные компетенции и поколения инженеров, которые обеспечивали воспроизведение сложных систем.

Если такая система постепенно разрушается, её невозможно быстро восстановить ни административными решениями, ни дополнительными бюджетными вливаниями.

Именно в этом заключается главный вывод.

Россия остается опасным противником, способным производить ракеты, накапливать их и использовать для террора против Украины. Недооценивать эту угрозу было бы ошибкой.

Но в то же время всё больше признаков свидетельствует о другом процессе — накоплении технологических ограничений, зависимости от советского наследия и постепенной деградации критически важных инженерных компетенций.

«Орешник» должен был стать символом технологической мощи России. Вместо этого он всё больше напоминает символ другого процесса — медленного истощения научно-технического и производственного потенциала, который Россия унаследовала от СССР, но так и не смогла в полной мере воссоздать и развить в XXI веке.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com