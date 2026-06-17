Парламент Финляндии отменил запрет на размещение ядерного оружия 17.06.2026, 21:58

Изменения в законодательстве стали очередным шагом по интеграции Финляндии в структуры НАТО.

Парламент Финляндии одобрил закон, снимающий запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны, пишет Bloomberg. За инициативу проголосовали 125 депутатов, против выступил 61 парламентарий. Поправки разрешают импорт, транспортировку и хранение ядерного оружия в случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной обороны. При этом власти Финляндии сообщили, что не планируют размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что принятие закона укрепляет обороноспособность страны и обеспечивает возможность полноценного использования механизмов ядерного сдерживания НАТО для защиты государства. В правительстве отметили, что решение принято на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе.

Изменения в законодательстве стали очередным шагом по интеграции Финляндии в структуры НАТО после вступления страны в альянс в 2023 году. Страна также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению механизмов французского ядерного сдерживания на союзников в Европе. Решение по этому вопросу Финляндия будет принимать осенью.

В марте Макрон представил инициативу по усилению европейской безопасности за счет французского ядерного потенциала. По словам Макрона, союзники Франции смогут участвовать в совместных механизмах ядерного сдерживания. Президент Франции также заявил о планах модернизации и развитии национальных ядерных сил. Франция обладает четвертым по величине ядерным арсеналом в мире после России, США и Китая. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), французский арсенал насчитывает около 290 ядерных боезарядов.

В Москве ранее заявляли, что возможное появление ядерного оружия на территории Финляндии будет учитываться при военном планировании.

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