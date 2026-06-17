Сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго на ЧМ 1 17.06.2026, 22:09

Фото: Reuters

Роналду не смог забить вратарю по имени Лионель.

Футболисты сборной Португалии сыграли вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.

У португальцев гол забил Жоау Невеш (6-я минута). В составе ДР Конго отличился Йоан Висса (45+5).

Капитан португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Первым на свой шестой ЧМ накануне вышел форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

41-летний Роналду также стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории чемпионатов мира. Форвард провел на поле все 90 минут и не смог поразить ворота вратаря, которого зовут Лионель Мпаси.

Сборная ДР Конго квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 1974 года. Для команды это второй ЧМ в истории. В 1974-м сборная (тогда Заира) проиграла три матча с разницей забитых и пропущенных голов 0–14.

В группе К также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, чей матч начнется 18 июня в 5:00 по Минску.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, ДР Конго — в ночь на 24 июня с Колумбией.

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