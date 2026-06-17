Роналду вслед за Месси сыграл на рекордном шестом чемпионате мира

Роналду вслед за Месси сыграл на рекордном шестом чемпионате мира1
- 17.06.2026, 21:25
41-летний португалец вышел в стартовом составе на матч против ДР Конго.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на первый матч группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго и стал вторым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
Первым на свой шестой чемпионат мира накануне вышел форвард сборной Аргентины Лионель Месси.
На пяти чемпионатах мира играли мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо и немец Лотар Маттеус.
41-летний Роналду, по данным Opta, стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории чемпионатов мира.
Сборная Португалии попала в группу K, где также встретится 23 июня с Узбекистаном, а 28 июня — с Колумбией.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.