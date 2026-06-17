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Роналду вслед за Месси сыграл на рекордном шестом чемпионате мира

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  • 17.06.2026, 21:25
Роналду вслед за Месси сыграл на рекордном шестом чемпионате мира
Фото: Reuters

41-летний португалец вышел в стартовом составе на матч против ДР Конго.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на первый матч группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго и стал вторым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Первым на свой шестой чемпионат мира накануне вышел форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

На пяти чемпионатах мира играли мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо и немец Лотар Маттеус.

41-летний Роналду, по данным Opta, стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории чемпионатов мира.

Сборная Португалии попала в группу K, где также встретится 23 июня с Узбекистаном, а 28 июня — с Колумбией.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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