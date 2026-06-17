«Лукашенко посыплется вмиг» 1 17.06.2026, 12:50

Олег Дунда

Украинский депутат раскрыл, почему диктатор принялся извиняться перед Зеленским.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко попытался представить себя сторонником мира и заявил, что не хочет втягивания Беларуси в войну против Украины.

Почему Лукашенко именно сейчас решил выступить с такими заявлениями и снова примерить на себя роль «миротворца»? Этот вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Прежде всего Лукашенко подтвердил, что Беларусь де-факто является страной, которая не может себя защитить и не имеет армии. Это подтверждение моих слов о том, что в случае проведения украинско операции власть Лукашенко посыплется вмиг. Сразу, моментально. Там не будет даже трех дней. Фактически никаких боев не будет. Украина способна спокойно зайти в Минск практически без единого выстрела. Потому что никто со стороны Лукашенко против Украины воевать вообще не сможет.

Почему Лукашенко это сказал? Все достаточно просто. Чем дальше, тем больше появляется информации, в том числе публичной, о том, что Москва пытается использовать Беларусь как площадку для операции в Балтийском регионе. Соответственно, постепенно меняется отношение к Беларуси со стороны стран Западной Европы.

Но одновременно Россия использует Беларусь как площадку для инфильтрации россиян с визами, с белорусскими паспортами в Европейский союз. Они не хотят потерять эту возможность. Но для этого им нужно представлять Беларусь как независимое государство, которое пытается иметь добрососедские отношения со странами Европейского союза.

Именно этим продиктованы последние заявления Лукашенко. Я бы сказал, это простая, очень простая старая игра КГБ. Ничего нового или экстраординарного в этом вообще нет. Она очень легко читается, она очень простая.

Что касается заявлений Лукашенко относительно Владимира Зеленского, то это более интересная история. Это заявление свидетельствует о том, что даже Лукашенко начал понимать: Зеленский является достаточно влиятельным в Европейском союзе и в странах Европы. Без его согласия или одобрения ни один вопрос с Европейским союзом не может быть просто решен. То есть это подтверждение статуса Украины в Европе. Поэтому они пытаются сыграть в эту игру и вынуждены льстить Зеленскому, чтобы он не блокировал эти попытки Лукашенко.

— Лукашенко полностью зависит от Кремля и фактически остается марионеткой Путина. Какой сигнал Москва может посылать через такие заявления диктатора? Возможно ли, что Путин снова попытается продвигать Беларусь как площадку для переговоров?

— Мы должны понимать, что Москва не рассматривает Украину как субъекта этой войны. Для них эта война не с Украиной, это война с Европой. И зачем вести переговоры с Украиной, если они вообще воюют за возвращение к временам Варшавского договора?

Кремлю нужно в первую очередь выйти на договоренности или на так называемое сепаратное соглашение о системе безопасности в Европе именно с европейцами и Европейским союзом. В данном случае они рассматривают Украину как площадку. А кто разговаривает с площадкой? Поэтому для них в этом нет никакого смысла.

Эти заявления используются для того, чтобы сохранить Беларусь как площадку для инфильтрации агентуры и влияния на приграничные территории Европейского союза.

— Каким должен быть адекватный ответ Украины на эти слова Лукашенко, если его реальные действия расходятся с заявлениями? Ведь Беларусь помогает России с навигацией для «Шахедов», а белорусские НПЗ наращивают поставки бензина в РФ.

— Это достаточно просто. Промышленный потенциал в Беларуси должен работать на победу Украины. А для этого Украина должна изменить власть в Беларуси. Каким способом, думаю, вы догадываетесь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com