26 мая 2026, вторник, 17:12
Россия управляет «Шахедами» из Беларуси

  • 18.02.2026, 18:57
Коллаж: «Фокус»

Москва использует белорусскую инфраструктуру для координации атак по Украине.

Россия использует территорию Беларуси, чтобы управлять «Шахедами», которые атакуют север и запад Украины. Речь идет о специальной системе ретрансляторов возле границы. «Фокус» разобрался, что это за сеть и как ее можно остановить.

Украинская оборона фиксирует очередное осложнение в воздушной войне: на территории Беларуси развернута система технических средств, которая фактически выполняет роль ретрансляторов управления ударными беспилотными аппаратами типа Shahed. Такие механизмы позволяют России координировать атаки по северным и западным областям Украины — от Киевщины до Волыни, и часть ударов, в частности по энергетике и железной дороге, была бы значительно сложнее без использования белорусской инфраструктуры. Именно об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Об использовании белорусской инфраструктуры для координации дроновых атак ранее заявляли и военные эксперты. В частности, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский отмечал, что часть мобильных вышек связи на территории Беларуси была доработана для обеспечения сигнала и навигации российских беспилотников. По его словам, это позволяет формировать дополнительную систему координирования дронов в воздухе.

Эту же тему эксперт подробно объяснил и в комментарии «Фокусу» — с технической точки зрения: что именно представляет собой система ретрансляторов и как она работает.

Что такое «ретрансляторы» и почему атаки пошли с севера

Храпчинский обратил внимание, что после того, как россияне потеряли возможность полноценно использовать tarlink, несколько дней подряд воздушные атаки происходили исключительно по северному коридору — с территории Беларуси, через Волынскую и Ровенскую области.

По его словам, это свидетельствует о том, что враг возвращается к работе с Mesh-сетью.

«Речь идет о системе, в которой дроны формируют своеобразную «паутину» связи. Но для запуска такой сети нужны наземные станции связи, которые становятся первым источником — базовыми станциями», — объясняет Фокусу Храпчинский.

По словам эксперта, вышки мобильной связи на территории Беларуси, расположенные вдоль границы с Украиной, были доработаны для обеспечения связью «Шахедов».

Дополнительно были установлены радиомаяки для создания отдельных элементов навигации за счет платформы VOR/DME.

Навигация целей без GPS

Как объясняет Храпчинский, VOR/DME — это система, которая позволяет не использовать GPS. Она хорошо известна авиаторам.

Суть в том, что это радиомаяки, которые работают на отдельных сигналах. Зная их точное расположение, можно пересчитать свое местонахождение.

Эксперт объясняет принцип просто: так же как водитель, проезжая мимо конкретного здания, понимает, где он находится, дрон определяет свою позицию относительно радиомаяков.

Таким образом, Россия пытается обеспечить управление беспилотниками без зависимости от GPS-сигнала.

Как работает Mesh-сеть

В пределах примерно 150 километров такая система позволяет получить полное управление средством воздушного нападения.

В тех же пределах можно выстроить серию ретрансляторов, которые будут обеспечивать связью другие дроны — даже если они находятся значительно дальше, например в юго-западных регионах.

Фактически речь идет о создании цепи узлов связи, которые поддерживают управление дронами на большом расстоянии.

Можно ли эту сеть уничтожить

На вопрос, что с этим делать, Храпчинский отвечает: в первую очередь необходимо уничтожать ретрансляторы.

По его словам, если вывести из строя сеть ретрансляторов, можно фактически «положить» всю российскую систему управления дронами. После этого они становятся условно неуправляемыми средствами поражения.

В то же время он отмечает, что это требует правильной и развитой системы радиоэлектронной борьбы.

«Речь идет не о простом «глушении», а о создании помех в разных диапазонах, формировании полноценного радиоэлектронного поля, которое будет подавлять взаимодействие между самими «Шахедами», — говорит специалист.

По словам эксперта, это возможно реализовать, но потребности колоссальны — необходимо большое количество современных средств.

В то же время он отмечает, что уже работает над решением, которое направлено на противодействие Mesh-сети. Если такие средства масштабировать, можно будет формировать сектора, где дроны теряли бы связь, не смогли бы маневрировать и становились бы более легкими целями для перехвата.

Эксперт подчеркивает: речь идет не о «белом шуме», а о более сложной системе противодействия — с правильной поляризацией и современным подходом к РЭБ.

