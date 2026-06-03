«В Беларуси могут ввести лимитированный отпуск бензина» 3 3.06.2026, 16:03

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Эксперт предупредил о приближении топливного кризиса.

С осени 2025 года Беларусь стала активным игроком на российском рынке топлива, отметил российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев на Malanka Media.

Тогда белорусские поставки отчасти компенсировали дефицит, возникший из-за ударов Украины по российским НПЗ. Но то, что было тогда, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видим сегодня.

— С таким массированным системным подходом, который действительно реализуется по плану и подразумевает не только вывод из строя НПЗ, но и диспетчерские пункты, насосные, и другие устройства, которые помогают прокачивать нефть и нефтепродукты.

Это системная работа, которая уже увенчалась значительными успехами для Украины, потому что в России на данный момент отсутствует примерно половина мощностей по производству бензина, очевиден резкий рост дефицита и бензина, и дизеля.

Беларусь, по словам специалиста, закрывает совсем небольшой объем необходимых поставок для РФ, при этом она оказывается не просто в экономически невыгодном положении, но и в небезопасном.

— Это 24 тысячи тонн в месяц, при том, что Россия потребляет 100 тысяч тонн в сутки. То есть Беларусь может частично перекрывать какие-то пиковые значения потребления спроса, но системно заменить выбывшие заводы на долгий срок Беларусь не способна.

Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, заточены на экспорт. Продавать по внутрироссийским ценам на российский рынок Беларуси невыгодно. И Лукашенко изо всех сил сопротивляется, но ему выкручивают руки, заставляя давать дополнительные объемы.

Как я понимаю, он ссылается на небезопасность маршрутов. А все пути из Беларуси в центральные регионы России действительно находятся под огневым контролем Украины. И она явно намерена перекрыть эти резервные поставки, потому что уже прилетали дроны и по Смоленской области.

И, например, разрушение какой-нибудь узловой станция, где будет находиться состав с цистернами, станет большим аргументом для Лукашенко не отправлять топливо в Россию.

Туда его отправляют либо автоцистернами, либо железнодорожными. И железнодорожный маршрут наиболее уязвим, потому что эти составы достаточно протяженные.

Полагаю, что угроза Киева «уничтожить 500 целей на территории Беларуси» в случае нападения на Украину со стороны Беларуси, в первую очередь, адресована тем, кто занимается нефтепереработкой и отвечает за нее.

Не думаю, что Беларуси или Лукашенко дадут заработать на разнице цен. Потому что невозможно рыночное определение цены, цены регулируются Кремлем. Как вы можете заработать, если вас заставляют продавать с ограничениями по росту стоимости, несмотря на ажиотажный спрос?

Беларусь также, по словам Ширяева, затронут проблемы с топливом, особенно учитывая количество приезжающих россиян.

— Цены подымутся вряд ли, потому что госрегулирование цен на бензин в Беларуси еще жестче, чем в России. А вот привести к ограничению в объеме отпуска такой наплыв сторонних покупателей может обеспечить.

И я ожидаю этих ограничения уже в ближайшие дни, возможно, уже на следующей неделе в Беларуси начнут вводить лимитированный отпуск бензина, потому что если этого не сделать, то из Беларуси просто вывезут весь бензин.

В самой России, по прогнозам эксперта к концу июня ситуация с бензином станет катастрофической.

— То, что реально происходит со спросом на бензин, мы видим по росту цен и в Крыму, и в других регионах России. Следующий этап — это продажа топлива по талонам. То, что в Крыму уже стало явью, рано или поздно доберется и до других регионов России.

Часть заправок будут закрываться, потому что там просто не будет бензина. Плюс ограничение выдачи в одни руки. Далее, как сказал, талоны.

И оба этих этапа будут сопровождаться резким снижением качества той субстанции, которую люди будут заливать в баки. Уже 20-30% бензина — это, по сути, «барматуха», которая будет убивать двигатели.

Повторю, это только начало кризиса. Мы сейчас находимся на ранней стадии, потому что Украина еще не сделала несколько смертельных ударов, которые все ожидают, например, по Павельцовской нефтебазе или по нефтеперерабатывающим заводам Башкирии.

После этих ударов пойдет просто системное добивание того, что открывается после ремонта. И ближе к концу июня, если ситуация с ударами Украины не изменится, наступит паралич топливного рынка.

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