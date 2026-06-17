Украинский омбудсмен связался с Беларусью после обвинений в обстреле автобуса с детьми
- 17.06.2026, 21:45
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Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.
Украинская сторона опровергла сообщение России о поражении автобуса с детьми в Брянской области и предположила, что речь идет об очередной информационной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, после появления сообщений об атаке на автобус с детьми в Брянской области он незамедлительно связался с белорусской стороной и получил первоначальную информацию об инциденте.
В ходе беседы омбудсмен отдельно подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.
Уполномоченный подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению. По его словам, на территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели.
«В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.
Лубинец не исключил, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, «выгодной прежде всего Российской Федерации».
Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека он заявил о готовности принять участие в прозрачном и беспристрастном установлении всех фактов и обстоятельств происшествия.