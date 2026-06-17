Германия и Польша расширяют сотрудничество в сфере обороны 17.06.2026, 22:54

Министры обороны обеих стран подписали новое военное соглашение.

Берлин и Варшава пообещали друг другу еще более тесное сотрудничество и углубление военного взаимодействия. «Осознавая трагическую историю XX века, мы несем особую ответственность за наш регион и наш континент - как союзники по НАТО и партнеры в Европейском Союзе», - заявили главы МИД Германии и Польши Йоханн Вадефуль и Радослав Сикорский в среду, 17 июня, по случаю Германо-польского форума в Берлине. В мероприятии приняли участие около 700 человек, оно прошло в 35-ю годовщину подписания двустороннего подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве 1991 года, пишет агентство dpa.

Параллельно министр обороны Германии Борис Писториус и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш подписали в Варшаве новое военное соглашение. Тем самым страны берут на себя ответственность за свое будущее в Европе, указал Писториус. Косиняк-Камыш отметил, что соглашение открывает новые возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности и передовых технологий.

Стороны обязуются поддерживать друг друга в рамках ЕС и НАТО. Польша и Германия также намерены теснее сотрудничать в развитии военных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, планируются совместные военные учения.

Польское министерство обороны дополнительно подчеркнуло значение военной логистики, инфраструктуры и сотрудничества в регионе Балтийского моря. При этом соглашение не включает взаимных гарантий безопасности, подобных тем, что закреплены в польско-французском договоре 2025 года.

В свою очередь министры иностранных дел двух стран призвали развивать транспортное сообщение и трансграничную инфраструктуру. «Вместе Германия и Польша образуют основу европейской обороны и сдерживания НАТО перед российской угрозой, - заявил Вадефуль. - Те, кто инвестирует в германо-польские железные дороги, одновременно инвестируют в дружбу и оборону».

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