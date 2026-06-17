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ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%

  • 17.06.2026, 23:46
ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%

В четвертый раз подряд.

Федеральная резервная система США в четвертый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Это следует из пресс-релиза ФРС.

ФРС повысила прогноз по инфляции в США на 2026 год с 2,7% до 3,6%. На 2027 год — с 2,2% до 2,3%. «Инфляция остается высокой по сравнению с целевым показателем комитета в 2%»,— отметили в регуляторе. «Экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, отчасти обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке»,— добавили в ФРС.

Это первое решение регулятора по ставке после смены главы ФРС. 22 мая присягу в качестве нового председателя принял Кевин Уорш. Президент США Дональд Трамп критиковал предыдущего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение ключевой ставки. По мнению американского президента, господин Пауэлл делал это специально, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства.

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