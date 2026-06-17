В центре Минска будет больше пробок 17.06.2026, 21:04

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Фото: onliner

Сузили важный участок дороги.

Из-за дорожных работ в центре белорусской столицы сузили проезжую часть, передают «Минск-Новости».

Участок находится в непосредственной близости от Верхнего города и района станции метро «Немига».

На перекрестке улиц Максима Богдановича и Сторожевской стало меньше полос для поворота.

«В связи с производством работ по замене ограждающей конструкции проезжая часть на участке ул. Максима Богдановича, если двигаться со стороны ул. Сторожевской в направлении ул. Немиги, была сужена до двух полос», – сказано в сообщении.

Здесь стоят дорожные знаки, указывающие на необходимость ограничения скорости движения транспортных средств до 40 км/ч. Также участок огорожен пластиковыми водоналивными блоками.

Когда будут сняты ограничения, не сообщается.

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