В центре Минска будет больше пробок
- 17.06.2026, 21:04
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Сузили важный участок дороги.
Из-за дорожных работ в центре белорусской столицы сузили проезжую часть, передают «Минск-Новости».
Участок находится в непосредственной близости от Верхнего города и района станции метро «Немига».
На перекрестке улиц Максима Богдановича и Сторожевской стало меньше полос для поворота.
«В связи с производством работ по замене ограждающей конструкции проезжая часть на участке ул. Максима Богдановича, если двигаться со стороны ул. Сторожевской в направлении ул. Немиги, была сужена до двух полос», – сказано в сообщении.
Здесь стоят дорожные знаки, указывающие на необходимость ограничения скорости движения транспортных средств до 40 км/ч. Также участок огорожен пластиковыми водоналивными блоками.
Когда будут сняты ограничения, не сообщается.