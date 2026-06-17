Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Берлине1
- 17.06.2026, 20:39
Первая ракетка мира победила россиянку Александрову.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой в матче второго круга турнира в Берлине. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Соболенко, занимающая первую строчку в рейтинге WTA, подтвердила статус фаворита и обеспечила себе участие в следующей стадии соревнований на травяном покрытии.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Соболенко выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Александрова, являющаяся 19-й ракеткой мира, подала навылет шесть раз, совершила четыре двойные ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из пяти имевшихся. Для теннисисток это была девятая очная встреча в туре.
В четвертьфинале турнира в Германии Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Николой Бартунковой.