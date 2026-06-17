На Брестчине силовики нашли арсенал у мужчины, подрабатывавшего оружейником 1 17.06.2026, 20:13

Житель Каменца пояснил, что «давно испытывает особую тягу к оружию».

У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБОПиК нашли «внушительный незарегистрированный арсенал», сообщили в УВД Брестского облисполкома.

На основе оперативной информации силовики наведались к 66-летнему жителю Каменца. Дома у него изъяли две винтовки, карабин, четыре двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены восемь запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов, а еще пять пневматических винтовок и компоненты ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия.

Силовикам мужчина пояснил, что «давно испытывает особую тягу к оружию».

«Являясь охотником, правонарушитель со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ. Как показал пожилой житель Каменца, таким образом он имел дополнительный доход помимо основной работы», — сообщили в УВД.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 297 (Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия) УК. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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