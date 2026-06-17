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Белорусские банки будут принимать больше поврежденных денег

  • 17.06.2026, 20:23
Белорусские банки будут принимать больше поврежденных денег

Теперь можно сдать даже располовиненные монеты.

Скоро банки Беларуси будут принимать большее количество поврежденных монет. Речь идет не о всех денежных средствах. Но значительной их части.

Нацбанк дополнил перечень признаков платежности поврежденных монет. Соответствующее постановление было подписано председателем правления Национального банка Республики Беларусь Романом Головченко, сообщили в пресс-службе финрегулятора.

К тому же было уточнено, какие банкноты могут считаться фальшивыми в Беларуси, а которые сойдут за сувенир.

Так, согласно документу, обмену подлежат монеты, «утратившие часть, в том числе сточенные, с надпилами, сквозными отверстиями и следами удаления металла, которые не препятствуют однозначной идентификации номинала и принадлежности к монете Республики Беларусь».

В банках обязаны принять монеты, которые разделены на части при наличии обеих частей, обратно соединенные (даже с нарушением совмещения сторон).

По информации Нацбанка, раньше такие монеты относились к категории неплатежных и обмену не подлежали.

Платежеспособными также считаются монеты с незначительными повреждениями, например, с мелкими царапинами, потертостями, потемнениями и отсутствием блеска.

Также появились новые требования к воспроизведению изображений банкнот.

«Теперь воспроизведение изображения обеих сторон банкноты разрешается только на одной стороне бумаги. Размер копий должен составлять менее 75% или более 125% размера подлинной банкноты», – уточнили в финучреждении.

Там же добавили, что как прежде подлежат обмену такие монеты:

с изменениями первоначальной формы и размеров (искривленные, приплюснутые)

с искажениями изображений и надписей, образованных посторонними предметами и покрытиями

со следами воздействия температур, коррозии, закопченные и вздутые.

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