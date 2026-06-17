закрыть
17 июня 2026, среда, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон: Трамп призвал G7 занять более жесткую позицию, чтобы Украина вернула оккупированные территории

7
  • 17.06.2026, 20:49
  • 3,310
Макрон: Трамп призвал G7 занять более жесткую позицию, чтобы Украина вернула оккупированные территории

Страны «Большой семерки» поддерживают территориальную целостность Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 призвал занять более жесткую позицию в отношении России, чтобы Украина смогла вернуть оккупированные территории.

Об этом он заявил в среду, 17 июня, в кулуарах саммита G7.

По словам Макрона, итоговая декларация саммита подтверждает территориальную целостность Украины и закрепляет позицию, согласно которой именно Украина должна определять подход к территориальным вопросам.

«Если бы мы были на месте Украины, мы бы не допустили, чтобы кто-то другой принимал это решение за нас. И именно это мы поддержали — именно украинцы будут решать вопросы, касающиеся своей территории. Но президент Трамп также очень четко сказал, что нам нужно занять гораздо более жесткую позицию, и территория должна вернуться к Украине. И он прав. Поэтому мы поддерживаем целостность украинской территории, и это позиция G7», — сказал французский президент.

Макрон добавил, что Россия не демонстрирует реальной готовности к завершению войны, а отказ диктатора РФ Владимира Путина приехать на переговоры лишь подтверждает это.

«Мы все заявили, что намерены увеличить нашу поддержку Украины. Мы все заявили, что будем усиливать давление на Россию, и мы все заявили, что должны идти по этому пути. И это настоящая перемена. Это настоящая перемена по сравнению с тем, что мы видели в последние месяцы, не со стороны Европы, а со стороны членов Группы семи и всех тех, кто призван поддерживать Украину», — подчеркнул он.

По словам Макрона, саммит продемонстрировал «коренное изменение подхода, желание и волю со стороны Соединенных Штатов сотрудничать с европейцами в целях поддержки Украины».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич