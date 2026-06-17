Макрон: Трамп призвал G7 занять более жесткую позицию, чтобы Украина вернула оккупированные территории 7 17.06.2026, 20:49

3,310

Страны «Большой семерки» поддерживают территориальную целостность Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 призвал занять более жесткую позицию в отношении России, чтобы Украина смогла вернуть оккупированные территории.

Об этом он заявил в среду, 17 июня, в кулуарах саммита G7.

По словам Макрона, итоговая декларация саммита подтверждает территориальную целостность Украины и закрепляет позицию, согласно которой именно Украина должна определять подход к территориальным вопросам.

«Если бы мы были на месте Украины, мы бы не допустили, чтобы кто-то другой принимал это решение за нас. И именно это мы поддержали — именно украинцы будут решать вопросы, касающиеся своей территории. Но президент Трамп также очень четко сказал, что нам нужно занять гораздо более жесткую позицию, и территория должна вернуться к Украине. И он прав. Поэтому мы поддерживаем целостность украинской территории, и это позиция G7», — сказал французский президент.

Макрон добавил, что Россия не демонстрирует реальной готовности к завершению войны, а отказ диктатора РФ Владимира Путина приехать на переговоры лишь подтверждает это.

«Мы все заявили, что намерены увеличить нашу поддержку Украины. Мы все заявили, что будем усиливать давление на Россию, и мы все заявили, что должны идти по этому пути. И это настоящая перемена. Это настоящая перемена по сравнению с тем, что мы видели в последние месяцы, не со стороны Европы, а со стороны членов Группы семи и всех тех, кто призван поддерживать Украину», — подчеркнул он.

По словам Макрона, саммит продемонстрировал «коренное изменение подхода, желание и волю со стороны Соединенных Штатов сотрудничать с европейцами в целях поддержки Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com