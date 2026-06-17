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Российского тренера «МЛ Витебск» уволили из-за пьянства

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  • 17.06.2026, 19:37
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Российского тренера «МЛ Витебск» уволили из-за пьянства
Магомед Адиев

Магомед Адиев систематически прогуливал тренировки, а занятия проводили его помощники.

Футбольный клуб «МЛ Витебск» расстался с главным тренером Магомедом Адиевым из-за его злоупотреблением алкоголем, сообщает «Трибуна». По данным издания, тренер систематически прогуливал тренировки, а занятия проводили его помощники.

В период паузы в чемпионате, связанной с июньскими матчами сборных, Адиев начал регулярно пропускать тренировки — по имеющимся сведениям, каждое второе занятие. Всю работу на себя брали ассистенты.

Игроки не получали никаких объяснений ни от помощников, ни от самого главного тренера. Владелец клуба Артем Леонов, который посещает тренировки, лично беседовал с Адиевым по поводу пропусков, однако, удалось ли ему получить объяснения, не сообщается.

Помимо дисциплинарных проблем, по данным издания, Леонов был недоволен качеством игры команды. Источники утверждают, что тренер и команда быстро отдалились друг от друга, атмосферы единства в коллективе не было. В последних матчах клуб демонстрировал невыразительный футбол.

По данным «Трибуны», клуб срочно ищет замену с тренерской лицензией Pro. Причина спешки — старт квалификации Лиги чемпионов 7-8 июля против румынской «Университати».

Пока обязанности тренера выполняет футболист «МЛ Витебск» Сергей Баланович. Команда 17 июня проведёт кубковый матч против СКА-1938.

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