В Беларуси готовят новые «сюрпризы» для дачников 5 17.06.2026, 11:48

3,306

«Из-за человеческой вредности и зависти?».

Для некоторых владельцев недвижимости в садовых товариществах хотят ввести ограничения и штрафы. Эти ужесточения предусмотрены законопроектом Минэкономики, который вызвал весьма активное обсуждение на правовом форуме и собрал больше 450 комментариев — обычно откликов под подобными проектами заметно меньше. «Зеркало» посмотрело, какие комментарии оставили белорусы.

Что хотят изменить — коротко

Чиновники намерены запретить оказывать услуги по организации отдыха, проведению праздников, свадеб и других мероприятий массового характера на территории садоводческих товариществ (СТ). Для тех, кто продолжит этим заниматься, могут ввести штраф — от 10 до 30 базовых величин (сейчас это от 450 до 1350 рублей).

Этим документом также хотят упростить передачу в госсобственность линий электропередачи и трансформаторных подстанций, которые находятся в собственности садовых товариществ.

Что говорят белорусы

Вот некоторые из комментариев, которые оставили под законопроектом:

«По организации отдыха и развлечений, предоставлению услуг по организации и проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий, предоставлению услуг бани (сауны). Считаю, что это повлечет за собой упадок развития агротуризма в Республике Беларусь не только для жителей нашей страны, но и для туристов. Не у всех есть возможность приобрести дачу или домик в деревне для отдыха с семьей и друзьями, а такие домики в аренду — отличный способ вырваться из городской суеты, особенно для семей с детьми».

«Особую обеспокоенность вызывает предлагаемое ограничение деятельности, связанной с организацией отдыха граждан. Представляется, что данная формулировка носит чрезмерно широкий характер и допускает неоднозначное толкование. Фактически целью краткосрочной аренды загородного дома для большинства граждан является именно отдых. В отсутствие четких критериев возникает риск признания практически любой краткосрочной аренды садового домика деятельностью по организации отдыха, что может привести к неопределенности правоприменительной практики».

«Поддерживаю запрет на проведение разного рода увеселительных мероприятий на территории садоводческих товариществ, поскольку их проведение нарушает право на спокойный отдых, создает предпосылки для конфликтов и противоречит цели садоводческих товариществ — садоводству».

«Я выступаю против полного запрета краткосрочной сдачи домов в аренду в садовых товариществах. На мой взгляд, такой запрет не решит основную проблему. Если собственник захочет сдавать дом краткосрочно, он все равно сможет найти способ обойти формальный запрет: оформить это как приезд гостей, друзей, знакомых, безвозмездное пользование и т. д. В итоге добросовестные собственники будут ограничены, а те, кто действительно создает проблемы, смогут продолжить это делать другими способами. Основная претензия, как я понимаю, связана не с самой арендой, а с шумом, банкетами, вечеринками и нарушением порядка. Поэтому логичнее регулировать именно шумные мероприятия, а не запрещать краткосрочную аренду как явление. Можно отдельно ограничить проведение массовых мероприятий, банкетов, вечеринок и использование домов в СТ в качестве банкетных залов».

«Запрет на аренду садовых домиков не решит вопрос шума и незаконного круглогодичного проживания собственников. В небольших городах есть полупустые СТ, где имеются домики в аренду: люди приезжают туда, чтобы побыть в тишине и спокойно отдохнуть. Тем более сейчас такой отдых очень популярен. Небольшие арендные домики там никому не мешают. Однозначно против запрета на аренду домиков и бань».

«Категорически против введения запрета на осуществление деятельности по аренде садовых домиков в СТ. Как определена правомерность и адекватность полученных жалоб, если существует реальная практика их написания из-за человеческой вредности и зависти? Даже сейчас на форуме четко видно недовольство не только в сторону арендодателей, но и самих собственников. Полный запрет на аренду не решит этот вопрос. У людей должен быть выбор формата отдыха: не все хотят отдыхать на усадьбах с другими людьми или с большим количеством обязательных дополнительных услуг. Многие хотят вдвоем или семьей уехать на дачу и спокойно провести время. Свадьбы и банкеты в СТ, конечно, стоит регулировать, но не стоит ставить в один ряд с ними добросовестных владельцев небольших домиков, продвигающих тихий, спокойный отдых и семейные ценности, — достаточно грамотно это урегулировать».

«Поддерживаю принятие закона в садовых товариществах о запрете деятельности по организации отдыха, развлечений и других массовых мероприятий. Данная мера позволит избежать множества споров и разбирательств. Музыка, звучащая летом через усилители, становится нормой по вечерам и в течение дня — просто потому, что владелец участка и «воздушного пространства» так хочет, даже вне коммерческой деятельности. Своевременный и долгожданный закон».

«Финансово-экономическое обоснование к проекту: «Принятие проекта указа не повлечет увеличения либо уменьшения доходов и расходов республиканского и местных бюджетов, юридических и физических лиц». Запрет на аренду бань равен закрытию этих субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, влечет уменьшение доходов республиканского и местных бюджетов, юридических и физических лиц. Таким образом, экономическое обоснование не может считаться верным, поскольку присутствуют негативные последствия принятия закона».

«В обосновании необходимости изданий основными причинами указаны: шум от музыки и криков, загрязняющий дым от бань и мангалов, а также нарушение спокойствия соседей. Запрет якобы направлен на улучшение жизни граждан в СТ. Однако возникает вопрос: что насчет граждан других населенных пунктов? Там, получается, можно продолжать сдавать бани со всеми вытекающими последствиями? Кроме того, с упрощением перевода СТ в населенный пункт баня, запрещенная сегодня, через год может снова начать работать. В итоге данный запрет изначально не приведет к положительным результатам. Считаю, что в первую очередь необходимо решать проблему шума — не только от бань, но и от всех жителей СТ, а деятельность бань следует регулировать, а не запрещать».

«Из-за человеческой вредности и зависти?» Чиновники собираются ввести ограничения по дачам и новый штраф — что думают об этом беларусы

«Позволит избежать множества споров и разбирательств».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com