Названы четыре самые полезные ягоды 17.06.2026, 12:06

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Никакой экзотики.

Включение ягод в повседневное меню считается одним из наиболее простых и приятных способов насытить организм растительными волокнами, микроэлементами и антиоксидантами. Несмотря на то, что каждый плод обладает уникальным биохимическим профилем, профильные аналитики составили условный перечень культур с максимальной нутрицевтической плотностью, пишет «Курсор».

В CWFD подчеркивают важный нюанс: любые рейтинги суперфудов не должны восприниматься как абсолютная научная истина.

Потребности каждого человека индивидуальны, поэтому диетологи рекомендуют не концентрироваться на каком-то одном наименовании, а соблюдать принцип сезонного разнообразия. На основе актуальных исследований эксперты выделили четыре самые ценные ягоды:

Ежевика (лучший выбор для когнитивных функций). Густой, почти черный оттенок плодов свидетельствует о колоссальной концентрации биофлавоноидов. Согласно публикациям в журнале Frontiers, эти соединения блокируют окислительный стресс и замедляют системное старение клеток, в чем ежевика превосходит большинство садовых культур. Наличие витамина K обеспечивает прочность костной ткани и нормализует показатели свертываемости крови. Кроме того, регулярный прием ежевики стимулирует нейронные связи, улучшая память, концентрацию внимания и двигательную координацию.

Клубника (эталон для защиты зрения и сосудов). Главное достоинство этой ложной ягоды — рекордные объемы аскорбиновой кислоты. По сведениям профильного портала MDPI, 100 граммов продукта содержат от 60 до 100 мг витамина C, что оставляет позади даже некоторые цитрусовые. Продукт эффективно стимулирует иммунный ответ, активизирует естественный синтез коллагена для эластичности кожи и укрепляет стенки капилляров. Антоцианы клубники снижают риски кардиологических патологий и защищают зрительный аппарат от опасных возрастных дегенераций.

Малина (главный помощник для кишечника). Эта культура признана абсолютным лидером по концентрации клетчатки: на стограммовую порцию приходится около 8 граммов грубых пищевых волокон. Благодаря этому малина эффективно стимулирует перистальтику ЖКТ, поддерживает здоровую микрофлору и гарантирует долгое чувство сытости. Дополнительно она насыщает ткани марганцем и витамином C, которые необходимы для правильного метаболизма и плотности скелета.

Черника (универсальный антиоксидантный щит). Черника официально признана одной из самых исследованных ягод в мире с доказанной антиоксидантной активностью. В журнале Molecular Science отмечают, что её главным оружием выступают антоцианы — вещества, которые защищают клетки от свободных радикалов и тормозят возрастную деградацию головного мозга. Включение черники в рацион способствует снижению артериального давления и помогает удерживать баланс глюкозы в крови.

Вне данного списка остается еще множество полезных плодов, которые также заслуживают места на столе. Так, голубика активно поддерживает остроту зрения, облепиха и черная смородина выступают мощными природными иммуномодуляторами, а дикая клюква традиционно применяется для профилактики воспалительных процессов в мочевыделительной системе.

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